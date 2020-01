Handball : ATV II lässt nichts anbrennen und verbessert sich auf den zweiten Platz

Aldekerk Handball-Verbandsliga der Männer: TV Aldekerk II – HC TV Rhede 34:23 (19:14). Nach einer kurzen Anlaufphase ist der Gastgeber drückend überlegen.

Handball-Verbandsligist TV Aldekerk II hat eine Schwäche mit ins neue Jahr genommen, die sich zurzeit jedoch als Luxusproblem entpuppt. Wie schon so oft in der laufenden Saison benötigte die Mannschaft eine gewisse Zeit, bis der Motor warm war. Deshalb konnte Abstiegskandidat HC TV Rhede zumindest in der Anfangsphase noch einigermaßen mithalten. Doch die unnötigen Ballverluste und Unachtsamkeiten in der Abwehr waren nur von kurzer Dauer. Unter dem Strich feierte die Mannschaft gegen den Vorletzten einen standesgemäßen 34:23 (19:14)-Erfolg, der vor den zufriedenen Zuschauern in der Vogteihalle nie gefährdet war. Damit haben die Grün-Weißen jetzt 19:5-Punkte auf ihrem Konto und verbesserten sich auf den zweiten Platz, weil die HSG VeRuKa parallel im Spitzenspiel gegen Tabellenführer TV Geistenbeck nicht den Hauch einer Chance besaß und sich eine 25:35-Pleite einhandelte.