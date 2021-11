Handball : TV Aldekerk II schafft endgültig den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle

Kerken Handball-Verbandsligist feiert dritten Sieg in Folge. In der Frauen-Regionalliga schlägt die zweite Mannschaft das Schlusslicht und verbessert sich auf Rang drei.

Handball-Verbandsligist TV Aldekerk II hat endgültig den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen. Die Mannschaft um Trainer Dominique Junkers, die mit vier Niederlagen einen klassischen Fehlstart hingelegt hatte, machte mit dem 27:20 (12:11) beim Schlusslicht HSG Wesel den dritten Sieg in Folge perfekt und hat sich damit von der Abstiegszone distanziert.

Beide Mannschaften starteten unkonzentriert, leisteten sich viele individuelle Fehler und betrieben in der Sporthalle des Sportzentrums Nord nicht unbedingt Werbung für den Handballsport. Während bei den Gastgebern alles über den langjährigen Regionalligaspieler Fabian Gorris lief, war es in Reihen des ersatzgeschwächten ATV Simon Niedling, der immer wieder mit guten Aktionen glänzte.

In der Schlussphase konnten sich die Grün-Weißen auf ihren glänzend aufgelegten Torwart Gabriel Pasquesi verlassen, der die gegnerischen Angreifer immer wieder zur Verzweiflung brachte. Vorne nutzte der ATV II seine Chancen konsequent und hatte letztlich mit 27:20 die Nase vorn. „Der Sieg ist verdient, aber vielleicht etwas zu hoch ausgefallen“, sagte Dominique Junkers. Weiter geht’s erst am Samstag, 20. November, mit dem Gastspiel bei der Turnerschaft Lürrip.

Nach dreiwöchiger Pause tat sich die zweite Frauen-Mannschaft des TV Aldekerk im Heimspiel gegen Schlusslicht MTV Köln zunächst etwas schwer. Zur Halbzeit lagen die Gastgeberinnen überraschend mit 12:14 im Hintertreffen, um am Ende dann aber doch einen standesgemäßen 29:25-Erfolg einzufahren. Der Abstiegskandidat aus der Domstadt begann konzentriert und lag nach elf Minuten mit 8:3 vorne, wobei Jasmin Vieker aus allen Lagen traf. Auf der anderen Seite traten die Grün-Weißen zwar mit ihrem gewohnt schnellen Angriffsspiel auf, leisteten sich dabei aber zu viele Ballverluste. Letztlich ging der Außenseiter mit einem verdienten Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Dinge den erwarteten Lauf. Aldekerk erwischte den besseren Start und ging schnell in Führung, weil auf der rechten Seite Tine Hinz und Jana Marseille nach Belieben trafen. Während es vorne kein Halten mehr gab, stand ab sofort auch die Abwehr um Nele Rottwinkel sehr sicher. Der Gegner, der weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis warten muss, leistete in der Schlussphase kaum noch Gegenwehr. Am Sonntag folgt die nächste lösbare Aufgabe: Dann stellt sich ab 16.45 Uhr der Vorletzte SG Überruhr in der Vogteihalle vor.