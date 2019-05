Tennis : Der Abstiegskampf hat bereits begonnen

Toon Morselt wartet noch auf ein Erfolgserlebnis. Der niederländische Neuzugang des TC Issum verlor sein Einzel mit 3:6 und 3:6. Foto: Stefan Mülders

Issum Die Verbandsliga-Mannschaften des Tennis-Clubs Blau-Weiß Issum stehen nach zwei Spieltagen punktlos am Tabellenende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Mülders

Die beiden sportlichen Aushängeschilder des Tennis-Clubs Blau-Weiß Issum sind noch auf der Suche nach ihrer Form. Während die Herren 40 gegen die Auswahl von Rot-Weiß Neuss-Grimlinghausen nicht den Hauch einer Chance hatten, fehlte den Damen im Heimspiel gegen Grün-Weiß Oberkassel das nötige Glück.

Erste Verbandsliga der Herren 40: Blau-Weiß Issum – Rot-Weiß Neuss-Grimlinghausen 1:8 (0:6). Tagesformabhängig sei alles möglich gegen die Neusser Gäste, hatte Mannschaftsführer Arndt van Huet vorher eingeschätzt. Doch bei den Issumer Herren 40 ging an diesem windigen Samstag auf der Anlage am Vogt-von-Belle-Platz gar nichts. Zwar waren einige Matches durchaus eng und hart umkämpft, aber das unerwartet klare 0:6 nach den Einzeln konnte das auch nicht verhindern.

Die nächsten Spiele Am Samstag sollen die ersten Siege her Erste Verbandsliga der Herren 40: TC Issum – Gladbacher HTC II (Sa., 14 Uhr). Zweite Verbandsliga der Damen: TC Bocholter Blau-Weiß – TC Issum (Sa., 14 Uhr).

Ein Grund: die nur knappe Besetzung auf Seiten der Gastgeber. Statt aus den Vollen schöpfen zu können, musste das Team sogar auf Lothar Walter zurückgreifen, der seit Jahren verletzungsbedingt kein Medenspiel mehr bestritten hatte. Er wollte so lange wie möglich durchhalten, was letztendlich für einen recht langen Satz reichte (4:6). Danach aber wurden die Beschwerden insbesondere doch so stark, dass er anschließend abschenken musste. Kurz darauf war auch das Match von Neuzugang Toon Morselt beendet, der sich mit 3:6/3:6 recht knapp geschlagen geben musste. Juri te Riele war zwar nah dran an einem möglichen Erfolg, unterlag dann aber doch als Letzter des ersten Durchgangs mit 4:6/6:7.

Markus Sabbagh hatte derweil sein Spiel bereits aufgenommen und beendete als Erster der zweiten Runde die Begegnung (0:6/4:6). Mario Schlabbers war chancenlos (0:6/0:6). Und für Mathias Hunsmann reicht es derzeit auch nur für einen richtig guten Satz. Issums Nummer eins kämpft mit Rückenproblemen, die nach einer Vorführung im ersten Satz ihren Tribut zollten. Mit den immer wieder auftretenden Schmerzen gingen die entscheidenden Bälle jeweils an den Gegner – Hunsmann hatte schließlich in drei Sätzen (6:0/6:7/3:10) das Nachsehen.

Da auch auf Seiten der Gäste nicht mehr alle Sportler fit waren, wurden die Doppel nicht ausgespielt. In voller Besetzung wäre es zumindest knapper geworden im Ergebnis, so aber steht für die Issumer die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel zu Buche.

Zweite Verbandsliga der Damen: Blau-Weiß Issum – Grün-Weiß Oberkassel 3:6 (1:5). In drei Matches war für Issums Tennisdamen gegen GW Oberkassel mehr drin – aber es sollte auch am zweiten Spieltag nicht sein für das Team um Mannschaftsführerin Alexandra Nitsche. An den oberen Positionen war die Mannschaft chancenlos. Sowohl Nitsche selbst (0:6/1:6) als auch Resie Hoeijmakers (2:6/1:6) mussten deutliche Niederlagen hinnehmen. Elena May war im ersten Satz nur knapp unterlegen. Dann riss eine Saite am Schläger und sie musste den zweiten Satz mit einem ihrer älteren Sportgeräte bestreiten; eine Umstellung, die mitten im Match etwas zu groß war (4:6/1:6). Anne Bremmekamp hatte ihre Gegnerin am Rande einer Niederlage, verschlug aber in entscheidenden Phase die Bälle und musste sich schließlich in drei Sätzen (6:4/2:6/5:10) geschlagen geben. Die längsten Matches der zweiten Runde bestritten Larisa Wiemann und Neuzugang Ines Kuypers. Wiemann haderte im ersten Satz phasenweise mit sich selbst, fand aber rechtzeitig zur mentalen Stärke zurück und gewann ihn im Tie-Break. Damit hatte sie die Moral ihrer Gegnerin gebrochen und konnte den zweiten Satz klar gewinnen (7:6/6:2).

Ines Kuypers benötigte am Anfang etwas zu lange, um bei starkem Wind in ihr Match zu finden. Mit einfachen Fehlern und Doppelfehlern ließ sie zunächst ihrer Kontrahentin den Vorteil. Sie kämpfte sich zwar rein, wehrte mehrere Satzbälle ab, konnte aber den Verlauf nicht auf den Kopf stellen. Im zweiten Satz verzweifelte sie fast daran, dass ihre Gegnerin – oftmals mit viel Glück - jeden auch noch so platziert und gut gespielten Ball wieder zurückbrachte. Das 5:7/2:6 war am Ende klarer, als die Leistung und der Spielverlauf hergaben.

So aber war der Spieltag auch in den Doppeln nicht mehr zu holen. Als die Aufstellung klar war, meldeten die Düsseldorfer Gäste eine Spielerin verletzt ab, weshalb Doppel eins von Hoeijmakers/Kuypers kampflos an die Issumerinnen ging. Einen weiteren Spielpunkt holten Jana Wobus, die wegen einer Blessur am Knie nicht im Einzel antreten konnte, und Elena May (6:1/6:0), während Nitsche/Wiemann trotz starker Leistung verloren (1:6/3:6).

Die Blau-Weißen müssen sich nach den beiden Auftaktniederlagen auf eine schwierige Saison einstellen.