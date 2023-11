Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht Geldern enttäuscht in Münster

Von Beginn an fanden die Gäste nicht zu ihrem Spiel. Van Meegen konnte von der Trainerbank versuchen, was er wollte – seine Mannschaft bekam in der Sporthalle an der Bonhoeffer-Schule einfach die Kurve nicht. Im dritten und letzten Satz zog der Trainer seine letzten Trümpfe aus dem Ärmel. Er setzte in Julie Fingskes, Luisa Kaiser und Eni Katana drei Spielerinnen der Jahrgänge 2009/2010 ein, die dem U-16-Kader des Vereins angehören und in der vergangenen Saison mit ihren Trainern Thomas Cöhnen und Katrin van Meegen ungeschlagen die Meisterschaft in der Oberliga feiern durften.