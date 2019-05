Volleyball : Auf ‘ne Cola mit dem Volleyball-Trainer

In einem Biergarten unweit seiner Uni stellte sich VCE-Trainer Steffen Bertram den Fragen der Redaktion. Foto: Heinz Spütz

Geldern Das Thema Aufstieg ist definitiv nicht das ausgegebene und primäre Ziel beim VCE Geldern für die neue Saison.

Vor einem Jahr übernahm Steffen Bertram das Amt als Trainer der Regionalligamannschaft des VC Eintracht Geldern und damit das schwere Erbe von VCE-Trainerlegende Thomas Cönen. Cönen hatte die Mannschaft jahrelang erfolgreich betreut und in die vierthöchste Spielklasse geführt. Obwohl Bertram zum damaligen Zeitpunkt erst 25 Jahre alt war, hatte die Vereinsführung um Hartmut Harmsen ein gutes Gefühl bei seiner Verpflichtung. Und dieses gute Gefühl sollte der Vereinsspitze recht geben.

Der VCE beendete die Saison auf einem zweiten Platz. In einem Duisburger Biergarten in der Nähe seiner Uni beantwortet der angehende Berufsschullehrer die Fragen der Rheinischen Post.

Steffen Bertram Ich bin ein Kind des Ruhgebiets, und die Umstellung war schon groß. Zuerst ist mir aufgefallen, dass es sowas wie Fluktuation hier gar nicht zu geben scheint: Wer einmal im Verein ist, bleibt auch im Verein. Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden und hatte schnell das Gefühl, willkommen und heimisch zu sein. Die Trainingsbedingungen für eine Regionalligamannschaft waren vollkommen in Ordnung. Ich hatte meine Freiheiten und mit Wilfried „Ille“ van Meegen, Thore Carsten und Jan Eichner drei Co-Trainer an meiner Seite, die mir den Einstieg und die Arbeit sehr erleichtert haben. Für ihre wertvolle Unterstützung möchte ich mich hier ganz herzlich bedanken. Die Stimmung in der Mannschaft war größtenteils gut, und ich meine, die nötige Akzeptanz erhalten zu haben.