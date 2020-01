Volleyball : Heimvorteil für Volleyball-Nachwuchs

Geldern / Weeze (mahei) „Siegen oder fliegen“ lautet das Motto vor der Qualifikationsrunde A zur Westdeutschen Volleyball-Meisterschaft. In den jeweiligen Vierergruppen erreichen nur die beiden besten Mannschaften die nächste Runde.

Qualifikationsrunde A der „U 20“-Juniorinnen (Sa. ab 12 Uhr in der Gelderner Sporthalle an der Pariser Bahn: VC Eintracht Geldern – FCJ Köln; VCE Geldern – 1. VV Holzwickede; VCE Geldern – TV Gladbeck). Gleich zu Beginn des neuen Jahres haben die Trainer Lisa Harmsen und Wilfried van Meegen ihre Schützlinge in einem Trainingslager in der Sportschule Hachen auf die schwierigen Aufgaben vorbereitet und eingeschworen. Den letzten Schliff soll die Mannschaft in einem Testspiel gegen die eigene Landesliga-Auswahl erhalten, ehe am Samstag in heimischer Halle der Einzug in die Qualifikationsrunde B perfekt gemacht werden soll.