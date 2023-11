Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht Geldern lässt nötige Durchschlagskraft vermissen

Für die Gäste war durchaus mehr drin. In den Sätzen eins und zwei gestaltete die Eintracht das Geschehen bis zum Stand von 20:21 und 15:17 ausgeglichen. In Durchgang Nummer drei hätte die Mannschaft noch einmal herankommen können, verspielte aber eine 23:18-Führung. So gab’s eine glatte Niederlage, weil ausnahmsweise die Durchschlagskraft fehlte. Unmittelbar vor dem Ende der Hinrunde sind die Kräfteverhältnisse in der Regionalliga scharf umrissen: Oben machen Spitzenreiter RSV Borken II und Verfolger Blau-Weiß Aasee aus Münster die Meisterschaft unter sich aus. Unten dürften Schlusslicht SC Hennen und der Vorletzte MTV Köln größte Probleme haben, die Klasse zu halten.