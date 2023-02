Dramatischer Abstiegskampf Ein Zittersieg gegen den Absteiger

In den restlichen drei Spielen geht es für die Mannschaft von Eung-Zoll Chung ausschließlich darum, irgendwie dafür zu sorgen, auch in Zukunft in der Regionalliga aufschlagen zu dürfen. Momentan spricht einiges dafür, dass die Entscheidung über die sportliche Zukunft des VC Eintracht erst am allerletzten Spieltag fällt. Am Samstag, 18. März, ist die Mannschaft ab 19 Uhr in der Sporthalle des Essener Gymnasiums Wolfskuhle beim VV Humann gefordert, der sich bei dieser Gelegenheit wahrscheinlich ebenfalls nur mit einem Sieg retten kann. Am kommenden Samstag, 18. Februar, führt die Reise zunächst zur SG Werth/Bocholt, die als Tabellenführer aktuell die besten Karten im Kampf um den Klassenerhalt besitzt. Zwischendurch steht am Samstag, 4. März, das letzte Heimspiel der laufenden Saison gegen den RSV Borken II auf dem Programm. „Unser Plus ist der Teamspirit. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen. Wir haben weiterhin alles in eigener Hand“, so Chung.