Volleyball-Regionalliga der Frauen Nächster Rückschlag für VC Eintracht

In den nächsten Wochen muss der VC Eintracht das Ruder schleunigst herumreißen. Am kommenden Samstag ist die Mannschaft zunächst in der Knappenhalle beim Tabellennachbarn TuS Herten gefordert, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat und sich am Wochenende zu einem 3:2 beim abgeschlagenen Schlusslicht MTV Köln mühte. Anschließend folgen die Begegnungen mit den designierten Absteigern MTV Köln und SC Hennen. In diesem Zeitraum sollte die Eintracht nach Möglichkeit wenigstens sechs Punkte sammeln, damit in der Gelderner Bollwerk-Halle auch in der kommenden Saison Regionalliga-Volleyball geboten wird.