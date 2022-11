1:3-Niederlage beim Vorletzten : Kleiner Rückschlag für VC Eintracht Geldern

Geldern Die Mannschaft von Trainer Eung-Zoll Chung verliert in der Volleyball-Regionalliga der Frauen beim VTV Freier Grund, weil sie sich zu viele Fehler leistet.

Mit einer Niederlage im Gepäck mussten die Spielerinnen des VC Eintracht Geldern in der Volleyball-Regionalliga am Sonntagabend die Heimreise aus dem Siegerland antreten. Denn beim VTV Freier Grund aus Neunkirchen unterlag die Mannschaft von Trainer Eung-Zoll Chung mit 1:3 (28:30, 17:25, 25:23, 21:25). Damit wurde es nichts mit dem erhofften Auswärtserfolg beim Vorletzten. Dennoch bleiben die Eintracht-Damen weiterhin auf dem anvisierten dritten Tabellenplatz, der am Ende der Vorrunde zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt.

Bereits im ersten Satz wurde deutlich, dass es nicht der Tag der Gelderner Damen war. Die Mannschaft hatte große Probleme mit den eigenen Angaben und konnte den Gegner bei der Annahme deshalb nicht richtig unter Druck setzen. Zudem machte sich mit zunehmender Spieldauer auf Gelderner Seite Verunsicherung breit. „Wir haben den Gegner mit unserem schwachen Aufschlagspiel in die Partie kommen lassen. Und das hat er dann auch konsequent ausgenutzt“, sagte Trainer Eung-Zoll Chung mit Blick auf den spannenden ersten Satz, der nach einer halben Stunde mit 30:28 an den VTV Freier Grund ging.

Auch im zweiten Durchgang gelang es dem VCE nicht, seine Fehlerquote zu minimieren. Erneut war das Team nicht in der Lage, zumindest eine kleinere Punkteserie zu erzielen. Am Ende ging auch dieser Satz mit 25:17 deutlich an den Kontrahenten. Im dritten Durchgang wechselte Chung auf der Position der Zuspielerin. Alexandra Otto übernahm den Part von Celine Brauweiler. Dies sorgte zumindest für eine kleine Verbesserung, was aber auch daran lag, dass der Gastgeber mit einer deutlichen 2:0-Führung im Rücken die Spannung und Konzentration nicht mehr ganz so hoch wie in den Sätzen zuvor halten konnten. Mit einem 25:23 verkürzte der VCE auf 1:2.