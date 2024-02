Volleyball-Regionalliga der Frauen Ausrutscher mitten im Abstiegskampf

Zum Rechenschieber: Das wird auch am nächsten Spieltag so bleiben, wenn die Eintracht beim VTV Freier Grund gefordert ist und mindestens einen Punkt aus dem Siegerland entführt. So paradox es klingen mag, aber tatsächlich könnte eine 2:3-Niederlage am kommenden Samstag im Idealfall bereits die Rettung bedeuten. Denn der aktuell noch punktgleiche TuS Herten hat das mit Abstand schwerste Restprogramm jener vier Kandidaten, die für den dritten Abstiegsplatz in Frage kommen. Der Gelderner Rivale aus dem Ruhrgebiet muss am Samstag zunächst beim Tabellenzweiten Düsseldorfer SC 99 antreten, der sich unbedingt für die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga qualifizieren möchte. Anschließend geht’s in der Knappenhalle gegen Meister SV Blau-Weiß Aasee, am letzten Spieltag ist Herten beim heimstarken Tabellenvierten SG Langenfeld gefordert. Und Ille van Meegen kennt noch einen weiteren Grund, weshalb es für den aktuellen Tabellensiebten ganz eng werden könnte: „Die beiden Hertener Außenangreiferinnen fallen für den Rest der Saison verletzt aus. Das ist ein großes Handicap.“