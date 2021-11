Volleyball-Regionalliga : VC Eintracht Geldern feiert eine gelungene Heimpremiere

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: Nach dem 3:0 gegen den VTV Freier Grund ist die angestrebte Teilnahme an der Aufstiegsrunde wieder in Reichweite.

Es dauerte gerade einmal eine Stunde und 17 Minuten, da durften sich die Spielerinnen des VC Eintracht Geldern bereits von ihren Anhängern in der Sporthalle „Am Bollwerk“ feiern lassen. Eine Woche nach dem 3:2-Erfolg beim aktuellen Tabellenzweiten SC 99 Düsseldorf glückte der Mannschaft um Trainer Eung-Zoll Chung auch die Heimpremiere.

Mit einem ungefährdeten 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) gegen den VTV Freier Grund aus Neunkirchen im Siegerland verbesserte sich die Eintracht auf Rang vier. Gleichzeitig untermauerte das Team mit einer eindrucksvollen Vorstellung seine Ambitionen auf einen der ersten drei Plätze, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen. „Schon in Düsseldorf hatte mich meine Mannschaft überzeugt. Das ist jetzt noch einmal eine deutliche Leistungssteigerung, mit der ich in dieser Form überhaupt nicht gerechnet hatte“, sagte Chung nach der Begegnung.