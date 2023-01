Abstiegssorgen VC Eintracht mit dem Rücken zur Wand

Nach Möglichkeit sollte am Samstag ein Erfolgserlebnis her. Falls in der Partie gegen die SG Werth/Bocholt, die am Samstag um 18 Uhr in der heimischen Sporthalle „Am Bollwerk“ beginnt, ein Sieg herausspringt, sieht die Gelderner Volleyball-Welt schon wieder ganz anders aus. „Wir müssen die Fehlerquote reduzieren“, sagt Eung-Zoll Chung, der großen Respekt vor dem Gegner hat. „Das ist eine ganz erfahrene Mannschaft. Man kann die Bocholter Spielerinnen nachts wecken und sofort aufs Parkett schicken. Und dann zeigen sie eine gute Leistung“, so Chung. Vielleicht sollten sich die Geldernerinnen noch einmal die abgelaufene Saison in Erinnerung rufen. An der SG Werth/Bocholt hat’s jedenfalls nicht gelegen, dass der Aufstieg in die Dritte Liga um Haaresbreite verpasst wurde. In beiden Spielen verließ die Eintracht jeweils als Sieger die Halle (3:2 und 3:1).