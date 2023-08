Volleyball Eine Saison mit Abenteuer-Charakter

Info

Die Gegner VTV Freier Grund Neunkirchen, TuS Herten, TV Gladbeck, SV Blau-Weiß Aasee Münster, SG Langenfeld, SC Hennen, RSV Borken II, MTV Köln und Düsseldorfer SC 99. Der Meister steigt in die Dritte Liga auf, drei Mannschaften steigen ab.

Das Pokalspiel In der ersten Runde um den Wettbewerb des Westdeutschen Volleyball-Verbandes trifft die Eintracht am Sonntag, 10. September, ab 18 Uhr in der Sporthalle Am Bollwerk auf die Skurios Volleys Borken. Beim Gegner handelt es sich um das Profi-Team des RSV Borken, das in der neuen „Zweiten Liga Pro“ an den Start geht. Der Eintritt kostet vier Euro (ermäßigt zwei Euro).