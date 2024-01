Volleyball-Regionalliga der Frauen Der VC Eintracht und das Eichhörnchen

Im dritten Satz begegneten sich die Kontrahenten dann endgültig auf Augenhöhe. Keine Mannschaft konnte sich absetzen – über Zwischenstände von 6:6, 10:10, 17:17 und 23:23 ging’s in die entscheidenden Ballwechsel. Die Eintracht hatte das Glück des Tüchtigen, sorgte mit einem 26:24 für die 2:1-Führung und hatte ihr Minimalziel damit schon einmal erreicht. Doch der RSV Borken II zeigte anschließend, weshalb er sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Dritte Liga machen darf. Bis zum Stand von 20:20 verlief der vierte Satz ausgeglichen. Dann machte der Gegner mit einer starken Aufschlagserie den Sack zu und glich zum 2:2 aus. Der folgende Tiebreak schien sich zunächst zu einer glasklaren Angelegenheit zu entwickeln. Über eine 8:2-Führung zum Seitenwechsel zog der Tabellenführer auf 12:3 davon. Doch wie schon so oft in der laufenden Saison legten die Gelderner Volleyballerinnen in dieser misslichen Lage einen enormen Kampfgeist an den Tag. Die Eintracht schaffte nach einer sehenswerten Aufholjagd zunächst den Ausgleich und hatte schließlich beim Stand von 15:14 einen Matchball – jetzt stand die Halle Kopf. Aber die folgenden drei Punkte gingen an den Gegner – damit war die fünfte Gelderner Niederlage in Serie besiegelt.