Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht Geldern siegt und bleibt bescheiden

Fünf Spiele hat der VC Eintracht Geldern inzwischen in der Volleyball-Regionalliga der Frauen absolviert. Zeit für eine erste Zwischenbilanz: Die Mannschaft hat unter Regie von Trainer Ille van Meegen den Umbruch glänzend bewältigt und spielt eine starke Rolle. Nach dem alles in allem ungefährdeten 3:1 (25:22, 21:25, 25:18, 25:14)-Erfolg beim MTV Köln haben die Gelderner Volleyballerinnen bereits zehn Punkte auf ihrem Konto. Der Rückstand auf Platz zwei, der nach der Saison zur Teilnahme an der Relegation zur Dritten Liga berechtigt, beträgt gerade einmal zwei Zähler. Dort steht aktuell die SG Langenfeld, die allerdings schon zwei Spiele mehr ausgetragen hat.