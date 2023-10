Volleyball-Regionalliga der Frauen Eintracht überzeugt beim Spitzenreiter

Im zweiten Durchgang erlebten die rund 100 Zuschauer in der Borkener Mergelsberg-Sporthalle einen offenen Schlagabtausch zweier Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegneten. Das entscheidende Manko aus Gelderner Sicht: Die Eintracht blieb zwar permanent in Schlagdistanz, konnte aber kein einziges Mal die Führung an sich reißen. So ging auch der zweite Satz mit 25:23 an den Tabellenführer aus Borken, der in den ersten drei Spielen die optimale Ausbeute von neun Punkten eingefahren hat.