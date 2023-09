Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht: Mission Klassenerhalt kann beginnen

Die SG Langenfeld konnte im vergangenen Jahr den Abstieg aus der vierthöchsten Spielklasse zwar nicht verhindern – in jener Saison also, in der die Eintracht den Sprung in die Dritte Liga nur um Haaresbreite verpasste. Doch das Team ist in Windeseile zurückgekehrt, weil es für die Oberliga einfach viel zu stark war. Die SG Langenfeld sicherte sich ungeschlagen die Meisterschaft. Der VC Eintracht Geldern wiederum hat sich anlässlich der Heimpremiere, die am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle Am Bollwerk beginnt, fest vorgenommen, die beeindruckende Siegesserie des Gegners zu beenden.