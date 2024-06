Optimale Lösung Der Meistermacher feiert sein Comeback

So ganz war er nie weg. Ganz im Gegenteil. Thomas Cöhnen hat beim VC Eintracht Geldern in Zusammenarbeit mit Katrin van Meegen eine starke Nachwuchsmannschaft aufgebaut, die sich zuletzt zweimal in Folge für das Finalturnier um die Westdeutsche Volleyball-Meisterschaft der U 16-Juniorinnen qualifizieren konnte. Und ganz nebenbei unterstützt er auch noch den Vorsitzenden Hartmut Harmsen als Stellvertreter.