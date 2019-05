Vereine und Verbände : Freiwilliges soziales Jahr beim VC Eintracht Geldern

Arbeiten Hand in Hand (v.l.): Martina Geritzen, Leiterin der Kindertagesstätte am Rodenbusch), FSJ-Kraft Leonie van Well, Sebastian Küppers von der Sportjugend NRW und Eintracht-Vorsitzender Hartmut Harmsen. Foto: Eintracht Geldern

Geldern (RP) Auch für das kommende Bildungsjahr 2019/’20 sucht der VC Eintracht Geldern einen engagierten jungen Erwachsenen, der ein freiwilliges soziales Jahr im Sport absolvieren möchte. Erstmalig wagte der kinderfreundliche Volleyballverein im vergangenen September diesen Schritt und machte mit der äußerst engagierten Leonie van Well prompt sehr gute Erfahrungen.

Trotz zeitlichem und finanziellem Aufwand möchte der Verein auch in diesem Jahr ab 1. September einem jungen Menschen die Möglichkeit zu einem Bildungs- und Orientierungsjahr geben. Die Aufgaben sind vielfältig und abwechslungsreich – die vorgesehene 39-Stunden-Woche will schließlich gut gefüllt sein.

Am Vormittag steht zunächst der Einsatz im Kindergarten „Am Rodenbusch“, der mit dem Verein zusammenarbeitet, auf dem Programm. Der Aufgabenbereich: Turnen mit den Kindern, spannende Bewegungsprojekte und viel Spiel und Spaß. Nachmittags folgen dann Ballspielgruppen an Grundschulen und Volleyball-Arbeitsgemeinschaften an weiterführenden Schulen. Abends beginnt die Betreuung von Volleyball-Mannschaften des VCE. Außerdem ist die FSJ-Kraft während der Saison oftmals auch am Wochenende unterwegs, um die Mannschaften an Spieltagen zu betreuen.