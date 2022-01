Volleyball-Regionalliga : Noch ein Punkt bis zur Aufstiegsrunde

Powerfrau: Mittelblockerin Anja Schoofs – hier bei einem erfolgreichen Angriff – ist rechtzeitig zum Saison-Endspurt wieder fit. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern In den Spitzenspielen gegen PTSV Aachen II und den VTV Freier Grund benötigt Tabellenführer VC Eintracht Geldern rechnerisch nur eine 2:3-Niederlage, um das erste Saisonziel zu erreichen.

Es ist angerichtet. Dem VC Eintracht Geldern fehlt aus den restlichen beiden Spielen exakt noch ein Punkt, um sich für die Aufstiegsrunde zur Dritten Volleyball-Liga der Frauen zu qualifizieren. Im Heimspiel gegen Verfolger PTSV Aachen II, das am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle „Am Bollwerk“ beginnt, reicht dem Tabellenführer somit eine 2:3-Niederlage, um das erste Saisonziel vorzeitig in trockene Tücher zu bringen.

Die Konstellation ist eindeutig. Für die Aufstiegsrunde qualifizieren sich die jeweils drei besten Mannschaften der beiden Vorrunden-Gruppen der Regionalliga-West. In Gruppe 1 hat aktuell der VC Eintracht Geldern mit 23 Punkten aus zehn Spielen die Nase vorn. Mit 24 Zählern wäre das Team um Trainer Eung-Zoll Chung, das am letzten Spieltag im Siegerland beim VTV Freier Grund gefordert ist, in jedem Fall im Kreis der besten Sechs dabei. Der VV Humann Essen, der zum Abschluss auf die beiden Kellerkinder SG Langenfeld und SV Wachtberg trifft, kann zwar ebenfalls noch auf 24 Punkte kommen. Doch bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Saisonsiege. Und davon hat die Eintracht bereits acht gesammelt, während Essen in der Endabrechnung maximal sieben erzielen kann.

Trainer Eung-Zoll Chung bleibt ganz gelassen und nimmt vor den beiden entscheidenden Spielen den Druck von seiner Mannschaft. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Wiedersehen mit einigen alten Bekannten Aufstiegsrunde Sollte sich die Eintracht qualifizieren, stehen ab 12. Februar sechs Duelle mit den besten drei Mannschaften der Vorrunden-Gruppe 2 auf dem Programm. Aktuell haben dort der RC Borken-Hoxfeld II, TuS Herten und die SG SV Werth/TuB Bocholt die Nase vorn. Es steigt nur eine Mannschaft auf.

Die Verantwortlichen des Gelderner Vereins haben nicht nur wegen des fehlenden Punkts längst schon den Rechenschieber aus der Tasche gepackt. Hintergrund: Die Mannschaften nehmen die Punkte in die Aufstiegsrunde mit, die sie in der Vorrunde gegen die beiden Mitbewerber erzielt haben. Aktuell wären dies der PTSV Aachen II und der VTV Freier Grund – in der Hinserie feierte die Eintracht zwei glatte Siege und hätte sechs Punkte schon mal auf der Habenseite. Im Idealfall könnten die Geldernerinnen sogar noch mit einer komplett weißen Weste in die Aufstiegsrunde ziehen.

Anders sieht die Sache hingegen aus, falls sich Humann Essen qualifizieren sollte – gegen diesen Gegner hat die Eintracht ihre bislang beiden einzigen Saisonniederlagen kassiert. „Das ist zwar noch alles Zukunftsmusik. Wir müssen uns zunächst einmal auf die beiden schwierigen Aufgaben konzentrieren. Aber natürlich wären wir nicht unbedingt traurig, wenn für Essen am Ende nur Platz vier herausspringt“, sagt Hartmut Harmsen. Für den Eintracht-Vorsitzenden kommt die Erfolgsserie der Mannschaft völlig überraschend. Schließlich war die Saison für Kapitänin Nicole Gey (Kreuzbandriss) schon vor dem ersten Spieltag gelaufen. Und die Leistungsträgerinnen Katrin Baumann und Anja Schoofs konnten wegen ihrer Verletzungen nur sporadisch zum Einsatz kommen. „Niemand konnte damit rechnen, dass unsere jungen Neuzugänge Maxima Schröder, Katharina Haag und Sarah Patzke so schnell zu Leistungsträgerinnen heranreifen. Ich hätte nie erwartet, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die Tabelle anführen“, sagt Harmsen.

Großen Anteil an der Erfolgsgeschichte hat Trainer Eung-Zoll Chung, der in seiner sachlichen Art vor dem Endspurt auf dem Teppich bleibt. „Noch haben wir nichts erreicht. Nach wie vor halte ich unseren nächsten Gegner Aachen für die stärkste Mannschaft der Liga. Und gegen den VTV Freier Grund hatten wir im Hinspiel das Glück, dass wir auf einen stark ersatzgeschwächten Gegner getroffen sind. Natürlich wollen wir jetzt in die Aufstiegsrunde. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, dass wir auch zufrieden sein können, falls wir noch knapp scheitern“, sagt Chung. In den beiden folgenden Spitzenspielen ist Mittelblockerin Anja Schoofs dabei. Auch ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit Physiotherapeutin Nathalie Perez, die das Gelderner Team seit kurzem ehrenamtlich unterstützt. Katrin Baumann fehlt hingegen zumindest gegen Aachen aus beruflichen Gründen.