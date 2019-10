Volleyball : Die Zeit ist reif für den ersten Saisonsieg

Die Zeichen stehen auf Angriff: Eintracht Geldern (dunkle Trikots) möchte unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Volleyball-Regionalliga: Vizemeister Eintracht Geldern hat nach zwei Spielen erst zwei Punkte auf seinem Konto. Am Samstag möchten die Spielerinnen gegen Grün-Weiß Paderborn den Weg in die richtige Richtung einschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mahei/M.H.) Volleyball-Regionalliga der Frauen: VC Eintracht Geldern – SC Grün-Weiß Paderborn (Sa., 17.30 Uhr, Sporthalle „Am Bollwerk“). Endlich kann die erste Damen-Mannschaft des VC Eintracht Geldern wieder zur gewohnten Zeit aufschlagen. Samstags um halb sechs hat in der Vergangenheit immer wieder die Stunde der großen Erfolge der Gelderner Volleyballerinnen geschlagen.

Mit gerade einmal zwei Punkten auf dem Konto und keinem Sieg in der jungen Saison trifft die Mannschaft vor eigenem Publikum auf einen Gegner, der ein ähnliches Schicksal teilt. Die Mannschaft aus Paderborn konnte bisher noch gar nicht punkten und steht am Ende der Tabelle – so sehen gemeinhin Kellerduelle aus.

Frauen-Landesliga Eintracht Geldern II empfängt FS Duisburg VC Eintracht Geldern II – FS Duisburg (Sa., 15 Uhr, Sporthalle an der Pariser Bahn). Die Gastgeberinnen gehen nach dem 3:0 im Derby gegen den TSV Weeze entsprechend selbstbewusst ins nächste Spiel.

Platzierungen sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch wenig aussagekräftig. Im vergangenen Jahr konnte die Eintracht zwei klare Siege gegen die Grün-Weißen aus Paderborn einfahren, die am Ende ihre erste Regionalliga-Saison auf Platz sieben beendeten. Die Mannschaft wird sicherlich auf Revanche aus sein und versuchen, die ersten Punkte zu verbuchen.

Die Rollenverteilung auf dem Papier scheint klar zu sein, obwohl die Eintracht momentan noch nicht ihr volles Potenzial abrufen kann. Es dürfte sich also ein umkämpftes Spiel entwickeln, in dem sich die Kontrahenten keinen Punkt schenken. Der VC Eintracht steht jedenfalls unter Zugzwang. Schließlich haben sich alle Beteiligten den Saisonstart anders vorgestellt – am Samstag ist auf heimischem Parkett die Zeit reif für den ersten Saisonsieg.

Eintracht-Trainer Steffen Bertram hat in dieser Woche mit seinen Schützlingen erneut an den Aufschlägen und der Annahme- und Abwehrfertigkeit gearbeitet. Die guten Trainingsleistungen müssen jetzt „nur“ noch entsprechend umgesetzt werden. In der Vergangenheit hat das Team aus Paderborn vor allem mit einer geschlossenen und kampfstarken Mannschaftsleistung überzeugt. Wobei die Mannschaft jederzeit mit guten Aufschlägen gefährlich werden kann. Dem muss sich die Eintracht ebenfalls geschlossen stellen und auf die eigene Teamstärke vertrauen. Marie Müser, die bei der unglücklichen Heimniederlage gegen den TuS Herten aussetzen musste, ist wieder einsatzbereit.

Verbandsliga der Männer: SV Bedburg-Hau – Kevelaerer SV (So., 16 Uhr, Dietmar-Müller-Sporthalle in Bedburg-Hau). Am dritten Spieltag kommt es in der Dietmar-Müller-Sporthalle in Bedburg-Hau zum ersten Lokalderby in der Volleyball-Verbandsliga. Die SV Bedburg-Hau fordert am Sonntag um 16 Uhr die Herren des Kevelaerer SV heraus. Beide Teams sind jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet, wobei sich die Kevelaerer Auswahl bei ihrem 3:1-Heimerfolg gegen den Dürener TV III in starker Verfassung präsentierte.