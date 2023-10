Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht überrascht die Konkurrenz

Die Entscheidung musste vertagt werden, weil die Gäste im dritten Satz (21:25) nicht mehr ganz so konzentriert wirkten. „Das hat man dann auch sofort gemerkt. Nachlässigkeiten werden in dieser Liga sofort bestraft“, so van Meegen. Doch im vierten Durchgang war die Eintracht gleich wieder da, ging mit 4:0 in Führung und machte schließlich mit einem 25:19 den Dreier in der Fremde perfekt.