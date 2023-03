Hintertür ist noch offen Darum kann der VC Eintracht Geldern noch auf den Klassenerhalt hoffen

Gegen den RSV Borken II warf die Eintracht noch einmal alles in die Waagschale und bekam dafür auch die Anerkennung des Gegners und den Applaus der rund 100 Zuschauer. Doch unter dem Strich war die von Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst trainierte Borkener Mannschaft einfach besser. „Wir haben gegen die gefährlichen Angriffe kein geeignetes Mittel gefunden. Wobei ich unserer Libera Sarah Patzke ein großes Lob aussprechen muss, die drei Sätze lang um jeden Ball gekämpft hat“, so Chung. Jetzt heißt es abwarten. Noch steht die sportliche Zukunft des VC Eintracht Geldern in den Sternen. Ob der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt und der erfahrene Trainer eine weitere Saison dranhängt, dürfte davon abhängen, ob die Eintracht auch in Zukunft in der Regionalliga aufschlägt. „Mannschaft, Vorstand und meine Wenigkeit werden uns rechtzeitig an einen Tisch setzen“, so Chung.