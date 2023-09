Volleyball-Fest in Geldern VC Eintracht verliert und ist Gewinner

Info

Regionalliga West Der VC Eintracht Geldern bestreitet sein erstes Meisterschaftsspiel am Samstag, 23. September, ab 18 Uhr in der Sporthalle Am Bollwerk gegen die SG Langenfeld. Bereits am nächsten Wochenende finden in der Elfer-Gruppe, in der drei Absteiger ermittelt werden, vier Spiele statt.