Befreiungsschlag VC Eintracht Geldern meldet sich zurück

Neben dem ersehnten Erfolgserlebnis gab’s noch eine weitere gute Nachricht für die Eintracht. Dörthe Kallweit kam nach monatelanger Pause zwar noch nicht wieder zum Einsatz, gehörte aber immerhin erstmals wieder zum Kader. Ihr Comeback nach einer Meniskusverletzung zeichnet sich schneller als erwartet ab. Wahrscheinlich wird sie schon am kommenden Sonntag in der Partie beim RSV Borken II an der Seite von Anja Schoofs den Mittelblock bilden – damit kehrt die Eintracht zu ihrem Lieblingssystem zurück. Katharina Haag, die immer noch an einer hartnäckigen Entzündung im Fuß laboriert, wird sich hingegen wohl noch etwas gedulden müssen. Die Außenangreiferin soll in jedem Fall aber auch noch in den nächsten Wochen ihren Teil zum Klassenerhalt beitragen.