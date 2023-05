Happy End mit Verspätung VC Eintracht Geldern bleibt Regionalligist

Die Entscheidung, die bisherige Reserve zu befördern, hat weitreichende Folgen. Denn den Platz in der Verbandsliga nimmt in der kommenden Saison der jüngste Eintracht-Nachwuchs ein. Die von Katrin van Meegen und Thomas Cöhnen trainierten Talente hatten sich für das Finalturnier um die Westdeutsche Meisterschaft der U 16-Juniorinnen qualifiziert und ganz nebenbei den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Jetzt werden die Mädchen, denen die sportliche Zukunft gehören soll, frühzeitig ins kalte Wasser geworfen. „Wir sind uns zwar bewusst, dass die Verbandsliga für die Mädels bestimmt kein Vergnügen wird. Doch sie können schon einmal wertvolle Erfahrungen sammeln, von denen sie auf Dauer profitieren werden. Und spätestens in der Rückrunde dürfte es auch das eine oder andere Erfolgserlebnis geben“, sagt Harmsen. Den frei gewordenen Platz in der Bezirksliga übernimmt ganz nebenbei ein Verein aus der Nachbarschaft – die Frauen-Mannschaft des VBC Goch hat nachträglich den Aufstieg geschafft. In der Bezirksliga mischt ab sofort auch der VC Eintracht Geldern III mit, der unter Leitung von Trainer Markus Heißing ebenfalls den Aufstieg geschafft hat. Außerdem schlägt weiterhin eine vierte Gelderner Mannschaft in der Bezirksklasse auf.