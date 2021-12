Volleyball-Regionalliga der Frauen : VC Eintracht Geldern möchte nächste Serie starten

Geldern Gegen den SC 99 Düsseldorf ist ein weiterer Schritt in Richtung Aufstiegsrunde geplant. Außenangreiferin Natalie Kordt feiert kurzfristig ein Comeback.

Ansonsten haben sich die Geldernerinnen trotz erheblicher Verletzungssorgen schadlos halten können. Am 31. Oktober startete das Team um Trainer Eung-Zoll Chung mit einem 3:2 beim SC 99 Düsseldorf eine Serie von fünf Siegen in Folgen. Am Samstag gibt’s ab 18 Uhr in der Sporthalle Am Bollwerk ein Wiedersehen mit diesem Gegner. Das Ziel der Gastgeberinnen liegt auf der Hand: Mit einem Sieg soll die Position unter den Top-Drei gefestigt werden. „Das wird allerdings alles andere als einfach. Die Düsseldorfer Mannschaft zeichnet sich durch einen starken Spielfluss aus und hat uns in den vergangenen Duellen immer in den Tiebreak gezwungen“, warnt Chung.