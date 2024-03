Westdeutsche Meisterschaft Eintracht-Nachwuchs auf Platz sechs in NRW

Dennoch präsentierte sich die Mannschaft vom ersten Ballwechsel an von ihrer besten Seite. In der Vorrunde qualifizierten sich die Eintracht-Mädchen mit einem 2:0 im Auftaktmatch gegen den Werdener TB für das Viertelfinale. Im zweiten Gruppenspiel gegen die favorisierte SG Sorpesee/Olpe gab’s zwar ein 0:2. „Doch das Spiel war ganz eng. Der gegnerische Trainer hat uns bestätigt, dass wir seiner Mannschaft alles abverlangt haben“, so Eintracht-Trainerin Katrin van Meegen.