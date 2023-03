Dramatischer Abstiegskampf Jetzt braucht die Eintracht Unterstützung

Recht hat er. Die Ausgangslage in der Regionalliga-Abstiegsrunde ist für die Mannschaft von Trainer Eung-Zoll Chung alles andere als günstig und mehr als kompliziert. Zwei Runden vor Schluss belegt der VC Eintracht, der in der abgelaufenen Saison noch mit Nachdruck ans Tor zur Dritten Liga geklopft hatte, Rang fünf, der in der Endabrechnung den Gang in die Oberliga bedeutet. Noch kann das Team, das 18 Punkte auf seinem Konto hat, den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Am letzten Spieltag (Samstag, 18. März) gastiert die Eintracht beim VV Humann Essen, der bislang 20 Zähler gesammelt hat. Um den Gegner in Reichweite zu halten, sollte gegen den RSV Borken II schon ein Dreier her. Ein 3:2-Sieg könnte die Geldernerinnen schon dazu verdonnern, in Essen mit 3:0 gewinnen zu müssen – eine Konstellation, die unbedingt vermieden werden sollte. Bei möglicher Punktgleichheit zählt im Gegensatz zu einigen anderen Sportarten nicht der direkte Vergleich. Zwischen Geldern und Essen muss eventuell das Satzverhältnis entscheiden. Und den Druck, ein Spiel beim Erzrivalen in der Höhle des Löwen mit 3:0 gewinnen zu müssen, mag man sich lieber nicht vorstellen.