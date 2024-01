Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht für Abstiegskampf gerüstet

„Wir haben zunächst an der Ballkontrolle gearbeitet, um auch in längeren Ballwechseln die nötige Sicherheit mitzubringen. In den Bereichen Annahme und Angriff haben wir ebenfalls viel gemacht. Die Spielerinnen haben sehr gut mitgezogen“, sagt Ille van Meegen. Für den erfahrenen Eintracht-Trainer kommt die schwierige Situation, die vor der kurzen Winterpause nach drei Niederlagen in Folge eingetreten ist, keineswegs überraschend. Nach den anfänglichen Erfolgen – zwischenzeitlich mischte die Eintracht im oberen Tabellendrittel mit – hatte van Meegen gebetsmühlenartig betont, dass es sich um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt handelt. „Das haben auch die Spielerinnen so gesehen. Deshalb habe ich auch nicht die Befürchtung, dass wir nach den jüngsten Rückschlägen ein mentales Problem bekommen. Die Stimmung ist nach wie vor ausgezeichnet“, so van Meegen.