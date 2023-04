Neuzugänge gesucht Probetraining für Volleyballerinnen

Auch die eine oder andere Spielerin wird in der kommenden Saison nicht mehr am Ball sein. Kapitänin Nicole Gey beendet ihre Laufbahn, außerdem haben Zuspielerin Celine Brauweiler (berufliche Gründe) und Leonie Mülders (Studium) ihren Abschied angekündigt. Grund genug also, sich frühzeitig nach neuen Spielerinnen umzusehen, die in Zukunft für den Volleyball-Vorzeigeverein aus Geldern aufschlagen möchten. Spielerinnen der ersten Mannschaft und der Eintracht-Reserve, die soeben die Verbandsliga-Saison im gesicherten Mittelfeld auf Platz sechs abgeschlossen hat, bieten ab Montag, 24. April, die Möglichkeit zum Probetraining. Etwas Ballgefühl sollte mitgebracht werden, ansonsten richtet sich das Angebot ausdrücklich an alle Interessentinnen, die Freude am Volleyball haben.