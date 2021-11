Volleyball-Regionalliga : VC Eintracht Geldern meldet sich mit Auswärtssieg der Moral zurück

Mittelblockerin Dörthe Kallweit (im Angriff) musste in Düsseldorf ohne ihre angeschlagene Kollegin Anja Schoofs auskommen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: Trotz erheblicher personeller Probleme gelingt ein 3:2 beim SC 99 Düsseldorf. Zuspielerin Alina Verheyen feiert ihr Comeback.

Das war wieder der VC Eintracht Geldern, wie ihn die Volleyball-Freunde am Niederrhein kennen: Mannschaftlich geschlossen, einsatzfreudig und mit der nötigen Portion Nervenstärke. Mit dieser Mischung feierte das Team um Trainer Eung-Zoll Chung am Sonntag einen verdienten 3:2 (16:25, 25:21, 24:26, 25:18, 15:8)-Erfolg beim SC 99 Düsseldorf und fuhr die ersten beiden Punkte in der neuen Saison der Volleyball-Regionalliga der Frauen ein.