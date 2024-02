Volleyball-Regionalliga der Frauen Die Negativserie nimmt einfach kein Ende

Seine Spielerinnen müssen in dieser Trainingswoche versuchen, die lange Negativserie irgendwie abzuschütteln und aus den Köpfen zu bekommen. Denn die nächsten beiden Spiele entscheiden wahrscheinlich über die sportliche Zukunft des VC Eintracht. Am kommenden Samstag, 10. Februar, trifft die Mannschaft zunächst in der heimischen Halle Am Bollwerk auf den Vorletzten MTV Köln, der am Sonntag das Duell mit Schlusslicht SC Hennen mit 3:0 für sich entschied. Eine Woche später (Samstag, 17. Februar) führt die Reise zum SC Hennen. Van Meegen: „Diese Spiele müssen wir gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen.“