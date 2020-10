Volleyball : Nächster Rückschlag für VC Eintracht Geldern

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: VC Eintracht Geldern verliert gegen den SC Grün-Weiß Paderborn mit 1:3. Vor leeren Rängen erreichen die Gastgeberinnen nicht ihre Normalform.

Hinter den Gelderner Regionalliga- Volleyball erinnen lag eine von vielen offenen Fragen geprägte Trainingswoche. Würde man am Samstagabend gegen Grün-Weiß Paderborn antreten dürfen? Oder würde die laufende Saison unterbrochen? Der Westdeutsche Volleyball -Verband hatte wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen den Spielbetrieb im Seniorenbereich (Oberliga bis Kreisliga) bereits bis zum 22. November ausgesetzt. Am Donnerstagabend tagte auch der Deutsche Volleyball verband. Dieser rang sich jedoch nicht zu einer Unterbrechung durch und erlaubte den weiteren Spielbetrieb für die Regionalliga.

Also nahm die Eintracht die Paderborner Mannschaft am Samstagabend in Empfang – erneut vor leeren Rängen in der Sporthalle Am Bollwerk. Alina Verheyen und Hannah Echelmeyer waren wieder mit von der Partie, verzichten musste die Mannschaft diesmal auf Anastasia Djurdjevic und Laura Höing. Außerdem waren einige Spielerinnen gesundheitlich angeschlagen.