Volleyball : Der VC Eintracht Geldern feiert seine Deutschen Meister

Geldern Regionalliga-Libera Sarah Patzke holt zweimal Gold mit der Bowlingkugel. Urgestein „Ille“ van Meegen siegt mit Senioren des TSV Backnang.

Auch in der langen Sommerpause kommt beim VC Eintracht Geldern garantiert keine Langeweile auf. Der Volleyball-Club hat gleich zwei frischgebackene Deutsche Meister in seinen Reihen.

Sarah Patzke, die eigentlich als Libera ihre Frau steht und mit dem Gelderner Regionalliga-Team in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft nur um Haaresbreite verpasst hat, war jetzt auf fremdem Terrain erfolgreich. Bei den Titelkämpfen des Deutschen Freizeitbowler-Verbandes ergatterte die 27-Jährige gleich zwei Goldmedaillen. Zum einen qualifizierte sich die Geldernerin in Ludwigshafen mit ihrem Mixed-Partner Sascha Bruhn souverän für das Finale. Dort ließ das eingespielte Duo mit 1174 Pins der Konkurrenz keine Chance. In der Einzel-Finalrunde demonstrierte Sarah Patzke eindrucksvoll ihre kämpferischen Qualitäten, von denen in der Vergangenheit schon oft die Eintracht profitiert hat. „Ich hatte mir einen Finger aufgeschürft. Außerdem ging mir allmählich die Kraft aus, weil ich in zwei Wettbewerben gestartet war“, so Patzke.