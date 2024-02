Volleyball VC Eintracht: U 16-Juniorinnen starten bei der Westdeutschen

Denn der Traditionsverein wird einmal mehr seinem guten Ruf als Talentschmiede gerecht. Die von Thomas Cöhnen und Katrin van Meegen trainierten U 16-Juniorinnen gehören zum Besten, was der Volleyballsport in Nordrhein-Westfalen in dieser Altersklasse zu bieten hat. Die Gelderner Mädchen sind in der laufenden Saison im Jugendbereich noch ungeschlagen und haben sich in drei Etappen für die Westdeutsche Meisterschaft qualifiziert, die am Wochenende, 16. und 17. März, in Holzwickede ausgetragen wird.