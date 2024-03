Volleyball-Regionalliga der Frauen Immer schön jenseits der Abstiegszone

Hinter dem Trainer und seiner Mannschaft liegen anstrengende Wochen und Monate. Zwischenzeitlich gab’s eine Negativserie von sieben Niederlagen in Folge. Auch in dieser schwierigen Zeit, in der viele Skeptiker ihre Befürchtungen bestätigt sahen, strahlte Ille van Meegen Zuversicht aus. „Viele Spiele haben wir ja erst im fünften Satz verloren. Das war dann manchmal auch eine Sache der Kondition. Wir mussten erst einmal eine neue Mannschaft aufbauen und haben uns deshalb im Training vor allem auf die spielerischen Elemente konzentriert“, so van Meegen.