Volleyball-Regionalliga der Frauen : Die Abstiegsrunde rückt immer näher

Der VC Eintracht Geldern – hier Zuspielerin Celine Brauweiler (Nummer 5) und Libera Sarah Patzke (rotes Trikot) – ist auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Foto: Norbert Prümen

Geldern Der VC Eintracht Geldern verliert das Heimspiel gegen den TV Gladbeck mit 1:3 und fällt nach der dritten Niederlage in Folge auf Platz vier zurück. Der amtierende Vizemeister ist aktuell von der Rolle.

Spätestens nach dem 1:3 (26:28, 16:25, 25:16, 19:25) gegen den TV Gladbeck spricht einiges dafür, dass der VC Eintracht Geldern seine Saisonziele in der Volleyball-Regionalliga der Frauen neu definieren muss. Nach der dritten Niederlage in Folge ist die Mannschaft auf den vierten Platz der Vorrunden-Gruppe 2 zurückgefallen, der am Ende den Gang in die Abstiegsrunde bedeutet. Und momentan spricht so gut wie nichts dafür, dass sich daran in den restlichen vier Begegnungen noch etwas ändert. In den nächsten drei Spielen fallen zu allem Überfluss auch noch Mittelblockerin Anja Schoofs und Kapitänin Nicole Gey aus – die Freundinnen begeben sich auf eine schon lange geplante Auslandsreise. Da sich Dörthe Kallweit eine Knieverletzung zugezogen hat, steht die Mannschaft aktuell ohne Mittelblockerin da – für das Offensivspiel eine Katastrophe.

Hinzu kommt, dass der amtierende Vizemeister, der in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in Liga drei nur um einen Punkt verpasst hatte, aktuell nur ein Schatten seiner selbst ist. Von der mentalen Stärke – in der jüngeren Vergangenheit fast schon so etwas wie das Markenzeichen der Mannschaft – ist momentan nichts mehr zu spüren. Wie schon bei den Niederlagen beim Titelanwärter TuS Herten (0:3) und beim Abstiegskandidaten VTV Freier Grund Neunkirchen (1:3) wurde gegen den TV Gladbeck der knapp verlorene erste Satz der Eintracht zum Verhängnis.

Info Am Samstag gibt sich der Spitzenreiter die Ehre Der nächste Gegner Am kommenden Samstag, 19. November, trifft der VC Eintracht Geldern ab 18 Uhr in der Halle am Bollwerk auf den Tabellenführer und Topfavoriten SV Blau-Weiß Aasee. Die Mannschaft aus Münster hat sieben von bislang acht Spielen gewonnen. Das Hinspiel verlor die Eintracht mit 2:3, entführte aber immerhin einen Punkt.

Zunächst schien vor rund 100 Zuschauern in der heimischen Sporthalle am Bollwerk für die Gastgeberinnen alles nach Plan zu laufen. Die Eintracht hatte gegen einen Gegner, den man im Hinspiel glatt mit 3:0 geschlagen hatte, leichte Vorteile und ging verdient mit 23:19 in Führung. Doch statt die 1:0-Führung in Ruhe nach Hause zu bringen, stand’s wenig später 23:23. Trainer Eung-Zoll Chung nahm eine Auszeit, um seine Spielerinnen wieder auf Kurs zu bringen. Das gelang auch zunächst, die Eintracht verschaffte sich zwei Satzbälle.

Aber im Augenblick ist die Mannschaft ganz einfach nicht in der Lage, sich in entscheidenden Situationen einen Vorteil zu verschaffen. Der Gegner schlug zurück und hatte schließlich mit 28:26 die Nase vorn. Erneut hatte die Eintracht die Chance auf die Führung mehr oder weniger leichtfertig vergeben. Anschließend passierte das, was auch schon gegen Herten und Neunkirchen passiert war. Die Gelderner Mannschaft trauerte dem Satzverlust nach und schenkte gleich auch noch den zweiten Durchgang ab. Da half auch das 25:16 im dritten Satz nicht – am Ende standen die Gastgeberinnen zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da.

Für Eung-Zoll Chung kommt die aktuelle Entwicklung gar nicht einmal so überraschend. „Man darf nicht vergessen, dass wir in der vergangenen Saison häufig über unserem Limit gespielt haben. In den Hinspielen haben wir einige Male davon profitiert, dass unsere Gegner ersatzgeschwächt waren oder sich viele Fehler geleistet haben. Die Partie in Gladbeck ist das beste Beispiel“, sagt der Eintracht-Coach. Seine Mannschaft hat zwar trotz der Negativserie nur einen Punkt Rückstand auf den neuen Tabellendritten TV Gladbeck. Doch für Chung geht es in den nächsten Wochen gar nicht so sehr darum, Rang drei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga berechtigt, wieder zurückzuerobern.