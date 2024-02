Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht Geldern landet den Befreiungsschlag

„Plötzlich war die nötige Beweglichkeit da. Wir haben wie schon im Hinspiel die Schwachstellen des Gegners genutzt. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, so van Meegen. Ab sofort hatte die Eintracht, die sich zuletzt ein 2:3 beim Absteiger SC Hennen eingehandelt hatte, den sichtlich verunsicherten Gegner im Griff. Im dritten Satz waren die Gäste klar überlegen und gingen über Zwischenstände von 9:5, 15:8 und 20:15 mit 2:1 in Führung – damit war das Minimalziel von einem Punkt schon einmal erreicht. Doch es sollte noch wesentlich besser kommen. Im vierten Durchgang setzten die Geldernerinnen noch einen drauf, verschafften sich mit einem 25:21 den Dreier und dürfen jetzt höchstwahrscheinlich auch in Zukunft in der vierthöchsten Spielklasse aufschlagen.