Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht beendet die lange Talfahrt

Da ist er endlich, der ersehnte Befreiungsschlag. Nach Wochen der Ernüchterung – der VC Eintracht Geldern hatte in der Volleyball-Regionalliga der Frauen sieben Niederlagen in Folge einstecken müssen – schlug der Lautstärkepegel am Samstagabend in der Sporthalle Am Bollwerk wieder nach oben aus. Mit einem 3:1 (27:25, 25:19, 23:25, 28:26) gegen den Vorletzten und designierten Absteiger MTV Köln ist die Mannschaft von Trainer Ille van Meegen nicht nur in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Es scheint auch ganz so, als sei das nötige Glück zum richtigen Zeitpunkt wieder auf der Seite der Eintracht.