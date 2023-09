Westdeutscher Volleyball-Pokal Eintracht macht Werbung in eigener Sache

Der Gegner mischt in der neu gegründeten Zweiten Liga Pro mit. Bei der Mannschaft handelt es sich um die Profi-Auswahl des künftigen Regionalliga-Rivalen RSV Borken-Hoxfeld. Hauptsponsor ist ein örtlicher Möbelhändler – daher der ungewöhnliche Name. „Wir betrachten dieses Spiel als Event und wollen etwas Werbung in eigener Sache machen. Wir treffen auf einen übermächtigen Gegner, den wir aber in der einen oder anderen Situation mit gelungenen Ballwechseln etwäs ärgern möchten“, sagt Eintracht-Trainer Wilfried „Ille“ van Meegen. Der Gegner aus Borken geht als Favorit ins Rennen um den WVV-Pokal und reist wahrscheinlich mit der stärksten Mannschaft an. Hintergrund: Der Westdeutsche Pokalsieger hat in der ersten Runde um den Pokal des Deutschen Volleyball-Verbandes Heimrecht gegen den MTV Stuttgart, der zu den deutschen Spitzenteams zählt und auch schon international auf sich aufmerksam gemacht. „Die Chance auf dieses Duell möchte sich Borken nicht nehmen lassen und wird daher auch gegen uns garantiert nicht mit einer B-Auswahl antreten“, so van Meegen.