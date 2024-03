Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht Geldern bleibt Regionalligist

Hatten sie. Und zwar von Anfang an. Der VC Eintracht Geldern stand in dieser Saison kein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft war gefestigt genug, um nach einem exzellenten Start zwischenzeitlich sogar eine Negativserie von sieben Niederlagen in Folge wegstecken zu können. Großen Anteil daran hat Ille van Meegen, der sich als Cheftrainer mit dem Klassenerhalt verabschiedet. „Wir hatten das so vereinbart, dass ich eine Saison lang helfe“, sagt das Eintracht-Urgestein. Der wesentliche Grund für seine Entscheidung: Der 66-Jährige hat als aktiver Zuspieler einfach noch zu viel vor. Mit der „Ü 65“-Auswahl der TSG Backnang aus Baden-Württemberg kämpft der Junge vom Niederrhein über Pfingsten in Dresden um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft. Als feste Größe der Nationalmannschaft nimmt van Meegen im Sommer an der Senioren-Weltmeisterschaft in Griechenland teil. Und ganz nebenbei verteilt er auch noch beim Landesligisten VT Kempen die Bälle auf dem Parkett. Seinem Nachfolger hinterlässt er in jedem Fall eine intakte Mannschaft, die am Samstag im entscheidenden Duell auch das nötige Glück hatte, das sich die tüchtige Eintracht mit einer starken Saison redlich verdient hat.