Geglückter Saisonauftakt Der VC Eintracht Geldern macht wieder richtig Spaß

„Das war gleich einmal eine sehr starke Mannschaftsleistung. Wir haben vielleicht nicht die überragenden Einzelspielerinnen in unseren Reihen. Aber mit dem Zusammenhalt und der nötigen Einsatzbereitschaft auf dem Parkett lässt sich einiges bewegen“, sagte Wilfried „Ille“ van Meegen, der sich persönlich über einen gelungenen Einstand als Cheftrainer freuen durfte. Der Erfolg gegen den Aufsteiger fällt keineswegs in die Kategorie Pflichtsieg: Die SG Langenfeld hatte die Meisterschaft in der Oberliga ungeschlagen gewonnen und war eine Woche zuvor mit einem 3:0 gegen den MTV Köln in die neue Viertliga-Saison gestartet.