Volleyball-Regionalliga der Frauen : VC Eintracht steht in der Aufstiegsrunde

Geldern Mit dem 3:2 gegen den PTSV Aachen II erreicht der Tabellenführer aus Geldern sein erstes Saisonziel. Paradox: Im letzten Spiel kann die Mannschaft ihre Position mit einer Niederlage verbessern.

Im Kampf um einen der ersten drei Plätze in der Vorrunden-Gruppe 1 kommt es am nächsten Wochenende zu einer paradoxen Konstellation, die im Sport alles andere als alltäglich ist. Am Sonntag tritt der VC Eintracht Geldern ab 17 Uhr im Siegerland beim VTV Freier Grund Neunkirchen an. Ein Auswärtssieg käme einer Niederlage gleich, während umgekehrt eine glatte Niederlage die Gelderner Ausgangsposition in der Aufstiegsrunde erheblich verbessern würde. Der Grund: Die drei Kandidaten nehmen die Punkte mit, die sie in der Vorrunde gegen die beiden anderen Spitzenteams erzielt haben. In Hin- und Rückspiel geht’s dann jeweils gegen die besten drei Teams aus der Gruppe 2 aufs Parkett. Wird die Eintracht vom PTSV Aachen II und dem VTV Freier Grund begleitet, startet die Mannschaft mit acht Punkten in den Kampf um den Aufstieg. Von einem Gelderner Sieg am letzten Spieltag würde der VV Humann Essen profitieren, der dann einen Platz unter den ersten Drei sicher hätte. Das Problem: Der VC Eintracht hat gegen Essen seine beiden einzigen Saisonniederlagen kassiert und würde in diesem Fall mit vergleichsweise mageren fünf Punkten in die Aufstiegsrunde starten. Sollte der Tabellenführer seine Chancen am kommenden Sonntag mit einem Sieg schmälern, kann der Westdeutsche Volleyball-Verband schon einmal ein Päckchen mit einer Fair-Play-Trophäe nach Geldern schicken.