Volleyball-Regionalliga der Frauen Eine Niederlage der wertvollen Art

Für das Duell beim Regionalliga-Rückkehrer, den man zum Saisonauftakt in eigener Halle mit 3:0 geschlagen hatte, hatte sich die Eintracht einiges vorgenommen. „Wir wollten den Gegner von Anfang an konsequent unter Druck setzen, weil wir wussten, dass Langenfeld in der Annahme durchaus verwundbar ist“, so van Meegen. Doch dieses Konzept ging zunächst nicht auf. Der VC Eintracht wirkte in den ersten beiden Sätzen oftmals unkonzentriert. Viele Aufschläge landeten im Aus oder direkt beim Gegner, der seinerseits wenig Probleme hatte, sich eine komfortable 2:0-Satzführung zu verschaffen.