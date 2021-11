Volleyball-Regionalliga : Eintracht Geldern freut sich auf die Heimpremiere

Geldern Im ersten Spiel vor eigenem Publikum nach langer Zeit müssen die Gelderner Volleyballerinnen gegen den VTV Freier Grund aus dem Siegerland eine schwierige Aufgabe lösen.

Jetzt freut sich die Eintracht auf die Heimpremiere in der neuen Saison. Am Samstag gibt ab 18 Uhr der VTV Freier Grund aus der Gemeinde Neunkirchen im Siegerland seine Visitenkarte in der Sporthalle „Am Bollwerk“ ab. Die personelle Situation der Geldernerinnen bleibt angespannt. Die etatmäßige Kapitänin Nicole Gey fällt eventuell sogar die komplette Saison aus. Für Katrin Baumann (Verletzung am linken Daumen) wird es wie schon in Düsseldorf nur dafür reichen, den einen oder anderen Aufschlag zur servieren. Und auch Mittelblockerin Anja Schoofs, die sich eine Verletzung am kleinen Finger zugezogen hat, die in den Ellbogen ausstrahlt, muss erneut zuschauen. In Düsseldorf hatte die Spielerin mit der „1“ auf dem Trikot großen Anteil am Erfolg: Zuspielerin Alina Verheyen feierte ein gelungenes Comeback und brachte sehr viel Ruhe in die Aktionen ihrer Mannschaft.