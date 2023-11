Volleyball-Regionalliga der Frauen VC Eintracht Geldern hat sein Soll bereits erfüllt

Im ersten Satz lagen die VCE-Frauen immer in Führung. Durch permanent gute Aufschläge gelang es der Zuspielerin der Gäste nur selten, ihre Teamkolleginnen vernünftig in Szene zu setzen. „Die Angaben waren unser großes Plus. So konnten der Gegner uns nur selten unter Druck setzen“, sagte van Meegen. Der Satz ging mit 25:17 an Geldern. Im zweiten Durchgang wurde es etwas kniffeliger. Lange Zeit war der Satz ausgeglichen. Doch zum Ende konnte sich der VCE mit einem überzeugenden Blockspiel mit 25:21 behaupten. „Da hat es sich bezahlt gemacht, dass wir das Spiel des Gegners gründlich analysiert und sich die Mannschaft an die Vorgaben gehalten hat“, so der Coach.