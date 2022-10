Volleyball-Regionalliga der Frauen : VC Eintracht bleibt in Lauerstellung

Anja Schoofs – im Angriff – war im Gelderner Mittelblock auf sich allein gestellt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Trotz des kurzfristigen Ausfalls von Dörthe Kallweit besiegt die Gelderner Mannschaft den TV Hörde II mit 3:2. Jetzt folgt das mit Spannung erwartete Spitzenspiel beim TuS Herten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Der VC Eintracht Geldern hat die nächste Hürde auf dem Weg in Richtung Aufstiegsrunde zur Dritten Volleyball-Liga genommen. Nach einem fast zweistündigen Schlagabtausch behielt der Frauen-Regionalligist gegen den TV Hörde II mit 3:2 (25:18, 20:25, 29:27, 21:25 und 15:10) die Oberhand und festigte damit zunächst den dritten Tabellenplatz in der Vorrunden-Gruppe 2. Dabei hatte die Mannschaft, die auf die erkrankte Außenangreiferin Katharina Haag verzichten musste, unmittelbar vor dem Spiel eine weitere Hiobsbotschaft verkraften müssen. Dörthe Kallweit, die an der Seite von Anja Schoofs den stärksten Mittelblock der Vierten Liga bildet, musste wegen starker Kniebeschwerden passen. Da der Verdacht auf eine Meniskusverletzung besteht, droht sogar eine längere Pause.

„Da wir keine weitere Mittelblockerin im Kader haben, mussten wir unser System umstellen. Das hat die Aufgabe natürlich nicht einfacher gemacht. Aber meine Mannschaft hat großen Kampfgeist an den Tag gelegt und verdient gewonnen“, sagte Eintracht-Trainer Eung-Zoll Chung nach der spannenden Begegnung.

Trotz der personellen Probleme erwischte der Tabellendritte, der im fünften Anlauf Saisonsieg Nummer vier feierte und jetzt zwölf Punkte auf seinem Konto hat, einen Start nach Maß. Vor mehr als 100 Zuschauern hatte die Gelderner Mannschaft in der heimischen Sporthalle am Bollwerk deutlich mehr vom Spiel, wirkte wesentlich konzentrierter und ging mit einem 25:18 verdient in Führung. Doch fortan präsentierten sich die Gäste aus Dortmund, die der Eintracht bereits in der vergangenen Aufstiegsrunde in Hin- und Rückspiel alles abverlangt hatten, als gleichwertiger Gegner. Der zweite Satz ging verdient an den TV Hörde II, der jetzt die Fehler im Gelderner Spiel konsequent bestrafte.

Im dritten Durchgang stand die Begegnung auf der Kippe. Die Gastgeberinnen gerieten früh in Rückstand und sollten sich so schnell nicht davon erholen. Erst mit einem bemerkenswerten Endspurt verhinderten die Geldernerinnen das drohende 1:2 und gingen stattdessen ihrerseits mit einem 29:27 erneut in Führung. „Das war eine echte Energieleistung, die viel Kraft gekostet hat. In dieser Phase hat sich erneut gezeigt, dass der Teamgeist unser großes Plus ist“, sagte Chung.

Der Gegner erzwang zwar anschließend den Tiebreak und sicherte sich damit einen Auswärtspunkt. Doch mit der Unterstützung des Publikums in Rücken ließen sich die Geldernerinnen den angestrebten Sieg gegen den Tabellenfünften nicht nehmen. Im fünften Durchgang raffte sich die Eintracht noch einmal auf und hatte mit 15:10 die Nase vorn.

Am kommenden Samstag steht zum Abschluss der Hinrunde ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Die Eintracht ist ab 18 Uhr beim Dauerrivalen TuS Herten gefordert, der auch in der laufenden Saison zum engsten Favoritenkreis gehört. Eins steht schon fest: Der Sieger dieses Duells wird den Tabellenführer SV Blau-Weiß Aasee Münster ablösen, der die Hinserie bereits mit 13 Punkten abgeschlossen hat.