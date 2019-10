Volleyball : Endlich hat’s geklappt: VC Eintracht feiert den ersten Saisonsieg

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: VC Eintracht Geldern – SC Grün-Weiß Paderborn 3:1 (25:16, 21:25, 25:11, 25:22). Die Leistung ist noch ausbaufähig.

(mahei) Der Knoten ist geplatzt: Im dritten Anlauf durfte Volleyball-Regionalligist VC Eintracht Geldern endlich den ersten Saisonsieg bejubeln. Die Mannschaft startete vor eigenem Publikum in der Sporthalle „Am Bollwerk“ verhalten. Die Anspannung, nach den beiden 2:3-Niederlagen zum Auftakt Punkte einfahren zu müssen, war deutlich spürbar.

Auch der Wechsel von Mittelblockerin Anja Schoofs und Katrin Baumann, die ihren ersten Regionalliga-Einsatz als fester Bestandteil des Teams hatte, brachte nicht den gewünschten Schwung. Zwar konnte sich die Eintracht noch einmal herankämpfen, aber letztlich ging der Satz mit 25:21 an die Gäste. Die Zuschauer und das Trainerteam hatten zu diesem Zeitpunkt die Befürchtung, dass sich die Geschehnisse der ersten beiden Spiele wiederholen sollten.

Aber die Mannschaft schwor sich in der Pause erneut noch einmal ein: Insbesondere Kapitänin Lisa Harmsen, die später als „MVP“ (wertvollste Spielerin) ausgezeichnet werden sollte, fand klare Worte und forderte den nötigen Kampfgeist ein. Und dieser Appell brachte den gewünschten Erfolg.

Vor allem Dörthe Kallweit zeigte sich im Block und im Angriff wach und agil und erzielte viele Punkte. Schnell lagen die Gastgeberinnen mit 7:2 und 14:5 vorn. Diesmal verlor die Eintracht nicht den Faden, zeigte sich bis zum Ende des Satzes selbstbewusst und mutig und stellte mit einem 25:11 die Weichen auf Sieg. Der SC Paderborn wehrte zwar noch drei Satzbälle ab, ohne jedoch an den klaren Verhältnissen, die jetzt in der Halle herrschten, etwas ändern zu können. Die Zuschauer erlebten eine Gelderner Mannschaft, die unbedingt den ersten Dreier der neuen Saison einfahren wollte. Dieses Ziel geriet kurzzeitig noch einmal in Gefahr, nachdem die Eintracht im vierten Satz einen Vier-Punkte-Vorsprung verspielt hatte und Paderborn beim Stand von 19:19 auf den Ausgleich zum 2:2 hoffen durfte. VCE-Trainer Steffen Bertram trieb der Leistungsabfall seiner Mannschaft Sorgenfalten auf die Stirn. Nach dem Spiel bemängelte er fehlende Souveränität und Konstanz seiner Spielerinnen.